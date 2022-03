La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 15 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Metges de Catalunya demana " reconstruir" la primària i promoure la salut pública qua es compleixen dos anys de pandèmia.El Sindicat reclama un pla de xoc per recuperar el benestra físic i mental dels professionals sanitaris.

Xavier Lleonart Secretari General Metges de Catalunya.

El sector immobiliari exigeix " co.laboració" al Govern per acabar amb la inseguretat jurídica per que no se´ls escolta.Les Associacions lamenten que l´executiu només atén les propostes de moviments socials.

Joan Company , President del Consell Català del Col.legis d´APIS

Escalada dels preus dels carburants; comprova on tens la benzinera més barata.L´OCU ofereix una eina en què pots posar

l´adreça de casa teva i descobrir quines són les gasolineres més barates que tens a prop.

Portaveu OCU. Enrique García