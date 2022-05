La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 30 maig 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









El consum de cigarretes va augmentar durant el confinament. Demà 31 ès el Dia Mundial sense Tabac.

Doctor Víctor José Villanueva, Director del Màster en Prevenció del tabaquisme.

L´ACA impulsa una campanya per incentivar l´estalvi d´aigua entre els turistes. Els establiments hotelers explicaran del ´importància de l´estalvi de l´àigua i l´escasetat hìbrida.

Miquel Rovira. Director de l´Àrea de sostenibilitat d´EURECAT que tambè lidera la campanya.

Habitatge comunitari per persones amb discapacitat. La figura de l´assistent personal per un projecte de vida de persiones dependents. Dret a decidir on vull viure.

Cristina Molins, Portaveu Sindicat de mares de diversitat funcional. ( Mare de un noi de 21 anys amb autisme)

Propietats i riscos de l´àloe vera. El gel d´àloe vera és útil per a moltes afectacions de la pell i contra el restrnyment, però cal anar amb compte amb unes substàncies de la planta que estan prohibides per les autoritats sanitàries.

Josep Allué, vocal de Plantes Medicinals del Col.legi de Farmacèutics.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado