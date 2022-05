La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 25 maig 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









Les patronals alerten de " deficiències històriques"a les residències per la fi de les aportacions addicionals per covid. Diuen que no podràn mantenir les ràtios professionals ni altres mesures de millora de l´atenció.

Montse LLopis, Directora General de ACRA ( Associació Catalana de Recursos Assistencials)





Una vintena de discoteques distribuiran tapes per als gots per evitar que algú pugui introduir substàncies amb l´objectiu de cometre una agressió sexuals. Els establiments preveuen implementar uns distintiius internacionals de seguretat en el termini d´un mes.

Ramón Mas, Secretari General del Gremi de Discoteques de Barcelona i Províncies





Avui és el Dia Mundial del Orgullo Friki. El frikisme està de moda i la seva influència és cada cop més gran en marques i empreses. Un gremi que surt reforçat de la pandèmia. Aixó es el que es despren de la valoració que ha fet un expert en marketing i professor de ESADE. Que és ser un friki?

Eduardo Irastorza, Professor i expert en marketing de la escola de negocis ESADE.

