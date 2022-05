La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 24 maig 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Tot el que se sap fins ara sobre la verola del mico. Si tinc febre, ès possible que tingui la verola del mico? Símptomes? Com es tracta? Pot ser que ja estigui inmunitzat i no ho sapigue?

Doctor de l´Unitat de malalties Infeccioses del Hospital Vall Hebrón





Acció Solidaria contra l´atur. Neix amb la finalitat de fer front a la problemàtica de la desocupació. La missió d´ASCA no és acabar amb l´atur, és ajudar a les persones que es troben en l´atur i que vulguin sortir de la situació ho faci a través de projecte d´ocupació.

Miquel Vila-Despujol, Vicepresident d’Acció Solidària Contra l’Atur.





Cada quant hem de rentar la roba que fem servir?.Hi han peces de roba que, si no estan brutes , no cal que vaguin a la rentadora cada vegada. Els dermatòlegs asseguren que no cal rentar diariament la roba que ens posem, més enllà de la roba interior o els mitjons . La pell es pot ressentir per el sabó i l´aigua que fem servir. Consells.

Dr Grimalt, Dermatòleg i professor de dermatologia de la UIC.

Milers de meduses d´una espècie poc habitual a la costa van envair diumengue les platges del Port de la Selva ( Alt Empordà) i també punts de LLançà. Què fer si et pica una medusa?. L´Institut de Ciències del Mar del CSIC publica protocols de prevenió i actuació davant meduses a la platja. Treure les restes de medusa sense fregar i rentar amb abundant aigua salada són algunes de les recomanacions bàsiques.

Jose María Gili, expert en meduses del Institut Ciències del Mar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado