La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 20 maig 2022

Quant has de pagar com a mínim a la persona que neteja a casa?. Que cal fer per regularitzar la persona que neteja a casa?.

Fanny Galeas, Coordinadora de l´àmbit de treballadores de la LLar de CCOO.

En marxa la campanya de prevencio incendis .La campanya d´enguany , de moment s´inicia amb unes condicions meteorològiques no gaire faborables.. El balanç híbric és negatiu i ha plogut un 37% menys del previst.

Raimon Roda, Director gerent del Parc de Collserola.

Els bebès també van al dentista, o haurien d´anar-hi. Un de cada quatre nadons de o a 3 anys pateix càries severes.

Ruth Mayné, responsable del Servei d´Ondontobebè del Hospital HM nens de Barcelona.

La revolució de les canes. Estàn de moda en les dones ? Com tenir cura.La pandèmia i el confinament han reforçat la tendència femenina a no tenyir-se i lluir els cabells blancs.

Marta Gayete Cara, Tricóloga .