La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 16 maig 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra ;





Quan es comencarà a notar la factura de la llum el topall del gas? Quant es podrà estalviar un consumidor mitjà en la factura elèctrica? S´ha aprovat un topall i amb aquest límit es busca frenar , al menys durant un temps, l´actual escalada de preus en les factures.

President deL grup de Gestors Energètics, José Enrique Vázquez.

Els Hospitals superen de nou el miler d´ingressats per covid a Catalunya , dos mesos desprès. La positividad se situa en el 19% i la mitjana d´edat dels positius és de 57 anys.

Daniel López Codina, Investigador del Grup BIOCOM-SC de la UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.

Com entendre l´etiqueta dels aliments ecològics i no perdre´s. Els productes han d´estar certificats per l´autoritat de control i dur l´etiquetatge regalamentari.

Carles Lalueza, coordinador de l’Àrea de Certificació.

El Col.legi d´Administradors de Finques de Barcelona i LLeida eixigeix mesures legislatives urgents per poder posar fre a

l´okupació.

President del Col.legi Enrique Vendrell.





