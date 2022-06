La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 7 de juny 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra ;





Crida als nascuts entre 2002 i 2005 perquè es vacunin contra la meninguitis. Salut envia una circular als centres educatius perquè es vacunin menors dels 18 anys, alguns delos quals no ho vgan fer a causa de la pandèmia.

Doctor Bassat, Pediatre de ISGLOBAL

.El Departament d´Educació reconeix que no hi ha prou monitors per organitzar les activitas de tarda al setembre a Catalunya.

L´Associació Catalana d´Empreses del LLeure,l´Educació i la Cultura ha impulsat una borsa de treball per cercar monitors disponibles

Pep Montes Sala , Gerent de L´Associació Catalana d´Empreses de Lleure, l´Educació i la Cultura.



Escoltar música quan corres redueix lesions i millora el rendiment. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili demostra els beneficis per als corredors aficionats de fer l´entrenament amb un ritme musical determinat.

José Fernández, Investigador associat de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Fundació d´atenció primària Jorgi Gol.

















