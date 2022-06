La Linterna Cope Catalunya i Andorra 1 juny 2022

La OCU obre delegació a Catalunya. L´objectiu és millorar l´atenció i reforçar els drets dels consumidors catalans

Esther Lorente ,Portaveu Ocu Catalunya.

La "lluita" de la temperatura adequada de l´aire condicionat quan arriba l´estiu. La temperatura de confort a l´estiu no és la mateixa que a l´hivern. El normal és a 25 graus i s´ha de tenir en compte que cada grau menys suposa un 7% més en el rebut de la llum. Quin aparell és l´adequat? COses a tenir presents a l´hora d´instal.lar un aparell a casa.

Carlos Espinar, Representant del Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat.

Es disparen els preus de billets d´avió; com evolucionaran , segons els experts?. Els vols poden sortir fins a un 50% més cars que abans de la pandèmia.

Joan Tarradellas, Profesor de EADA Business School.Especialista en sector aeri.

Pagar en efectiu als comerços és un dret dels consumidors. Ho diu la LLei General per a la defena dels consumidors. Hi han comerços arre de Catalunya que no accepten efectiu, només pagament amb targeta. La Llei, destaca la protecció dels col.lectius més vulnerables,com la gen gran.

Javier Rupérez, President de la Plataforma Denaria que defensa el diner en efectiu.