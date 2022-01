La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 31 gener

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





L´Associació Catalana d´Agències de viatges ( ACAVE) creu que el sector del turisme es reactivarà si es pot viatjar per Europa només amb el passaport Covid.

El sector destaca que la norma unificadora de demanar el passaport Covid ajudarà els viatges a disposar de més certeses per programa el seu viatge.

Martí Serrate President de ACAVE.

Creixen les sol.licituds d´adopcions nacionals mentre que les internacionals van de baixa.

Fa temps que hi ha suspensió transitòria dels processos de caloració de les famílñies per als infants sense necessitats especials per l´alt nombre de peticions.

Carles Segura, Director de l´Institut Català d´Acolliment.

Rècord d´inscripccions d´animals de companya; què hi ha tingut a veure la pandèmia.

Durant el 2021 s´han registrat un 14% més de mascotes que l´any anterior. Beneficis.

Verònica Araunabeña, veterinària i memebre del Consell del Col.legi de Veterinaris de Catalunya.

L´artista multi-platino Sebastián Yatra publica el seu nou àlbum “ Dharma”





Sebastián Yatra.