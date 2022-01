La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 28 gener

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Després de dos anys de pandèmia i sis onades, el pes de la covid es nota a tots els racons.

L´Hospital de Bellvitge, té un servei psicològic especialitzat per ajudar a fer front a la incertesa i que ha atès en 10 mesos 1.600 consultes de famìlies i 80 de personal sanitari.

Estel Salomó, Doctora de la UCI de l´Hospital de Bellvitge.

Treballadors autònoms s´estàn organitzant per mobilitzar-se

Estàn contra la proposta del Govern Espanyol de ; pagar quotes segons el trams de facturació que no satisfà ni soluciona les preocupació

d´aquest treballadors.

Elisabeth Bach, Presidenta d´Autònoms de PIMEC .

A partir d´avui desapareixen pràcticament totes les restriccions contra la covid a Catalunya.

Totes excepte l ´oci nocturn, però és una dada condicionada per l´evoluvió de la pandèmia. Les discoteques podrien obrir l´ 11 de febrer , però “ no és segur”.La Patronal del sector decebuda d perquè no s´ha concretat res.

Ramón Mas, Secretari Gneral del Gremi de Discoteques.

Escola de les segones oportunitats.

Dirigida a joves entre els 16 i 24 anys que per algun motiu han deixat prematurament els estudis reglats.

María Iglesias, Directora de Fundació Adsis