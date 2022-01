La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 17 gener

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Última hora de la Covid.

Quan arribarà el pic de l´òmicron. Què ens espera després?.Hi ha llum de cara a la primavera ?

Doctora Maria José Abadias, Sub Directoral Assistencial del Hospital Vall Hebron.

Catalunya es la segona regió que menys puja el preu de la vivenda enfront l´any passat; un 1,29%

Tot el contrari passa amb els lloguers a Catalunya que és on més puja. Un 10,13%

Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

El Col.legi d´infermeres assegura que falten 25 mil professionals a Catalunya.

La sisena onada de la Covid ha posat de nou en tensió l´assistència sanitària. Davant

l´increment de contagis per la variant Òmicron ,salut va autoritzar la contratació, a finals de desembre , d´estudiants dels últims cursos de medicina i Infermeria per reforçar les plantilles d´hospitals, centres d´atenció primària i sociosanitaris. Aixó no es suficient.

Paola Galbany, Presidenta del Col.legi d´Infermeres.

“Mi recordatorio de pastillas” , molt més que una App d´alarmes

Amb tantes activitats diaries cada vegada es més dificil recordar tot el que hem de fer, sobretot quan es tracta d´horaris específics o d´accions com es el fet de pendre´s una medicació. Per aquest casos surt l´ajuda de apps com “Mi recordatorio de pastillas”

Víctor Pérez. Creador APP