La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 18 febrer

Avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









L´Hospital del Mar estudiarà els efectes de les aïgues termals en pacients covid persistent a Caldes de Montbui.

La recerca es farà a les Termes Victòria amb 48 persones que rebran tractaments en una estació balnearia.

Isidre Pineda , Alcalde de Caldes de Montbui.

El fum residual ,el nou enemic invisible generat pel tabac que amenaça la salut.

Són restes de nicotina i altres substàncies quìmiques que queden adherides a la pell, cabell,a la roba i a la superfície dels moblesi que estan present en molts llocs on no s´hi fuma mai.

Lídia Rubio, infermera i coordinadora de l´Hospital sense Fum de la Fundació Althaia de Manresa.

Gairabé tots el tÍtols de la T Mobilitat es podran utilitzar abans de l´estiu.

No hi han motius per trencar el contacte amb les empreses responsables de la posada en marxa.

Pere Torres, Director General de l´Autoritat del Transport metropolità ( ATM)

El 55 % del adolescents trien estudis que no coincideixen amb els seus interessos reals, segons estudi de la UAB

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El treball permet idear una nova metodologia d´orientació acadèmica per evitar presa de decisions equivocada.

Professor e investigador Ramón Cladellas de la UAB