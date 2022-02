La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 11 febrer

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;

El Sindicat de mestres ,USTEC, s´oposa frontalment a la proposta d´avançar uns dies l´inici del proper curs.

Consideren quie els docents no tindran prou temps per preparar-lo i que a primers de setembre solen faltar molts mestres per nomenar i això dificulta la coordinació interna dels centres.

Iolanda Segura Portaveu del Sindicat USTEC.

L´oci nocturn torna a obrir portes, però amb una dificultat , trobar treballadors i personal de seguretat.

Aforanment del 100% i sense haver de demanr el passaport covid. Només es manté la mascareta , com a la resta d´interiors. Moltes sales ja tenen totes les entrades venudes per aquest cap de setmana.

Joaquim Boadas, Presidente de FECASARM.

Els treballadors de Farmàcia a Catalunya cobren menys que a la resta de comunitats autònomes.

Els sous porten més de dos anys congelats . Tambè volen blindar hores de formació per reciclar-se i millorar les pauses de les guàrdies que per 12h feina només tenen 15 minuts de descans.

Verónica Hernández,Vocal de ASFACAT, Associació profesional i sindical de farmacèutics adjunts i substituts de Catalunya.

Aquest diumengue es celbra , el Dia Mundial del solter.

Per aquest motiu l´Associació dels Pobles més Bonics d´Espanya, ha fet un recopilatori de 10 escapades recomenades per gaudir de la solteria.

Francisco Mestre, Presidente de la Asociación que engloba los pueblos más bonitos de España.