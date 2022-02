La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 2 febrer

Avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





“SI” del Cogrés del Diputats a porta les mascaretes obligatòries a ´exteriors.

La mascareta en exteriors quan no hi ha aglomeracions ,no està basada en l'evidència científica, segons L´institut ISGLOBAL.

Jeffrey Lazarus, Investigador de ISGLOBAL.

Amnistia Internacional denuncia una investigació deficient de les morts per covid a les residències.

L´organització reclama una comissió de la veritat i vol que es reobrin les investigacions arxivades.

Eduard Martínez Portaveu d´Amnistía Internacional.

La sarna es dispara a Catalunya ; fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Per què?

Els dermatòlegs alerten que els brots es mulñtipliquen arreu del continent i afecta a tots els estrats socials.

Susana Puig Cap de dermatologia del Hospital Clínic.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado