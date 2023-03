La Linterna Cope Catalunya i Andorra dijous 9 març 2023

Linterna Cope Catalunya i Andorra dijous 9 de març 2023;







Els Viveristes catalans lamenten tornar a ser les víctimes injustes de les mesures antisequera





David Borda President de la Federació de Viveristes de Catalunya







Una empresa ha posat en marxa una iniciativa que consisteix a regalar dies extra de vacances als treballadors que dormin bé. Avui coneixerem els beneficis de dormir bé i descansar



Doctor Estivill Clínica del somni





La necessitat de no poder estar sense el mòbil una addicció cada vegada més forta sobretot entre els joves .El 81% no pot estar sense connectar-se .



Francisco Yaques Auditor i addicte al mòbil





Avui se celebra el Dia Mundial de la truita de patates .On està el secret perquè surti bona ?





Xef especialista en truites de patates





