La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 29 desembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya;





Catalunya arriba per primer cop a l´1% de la població contagiada de covid en una setmana.

En quinze dies les morts per la pandèmia s´han duplicat i desde mitjans de desembre tornen a ser més de cent cada setmana.

Daniel López Codina, Investigador de Bioscom de la UPC.

La documentació i altres elements que has de portar al cotxe perquè no et multin.

Aquesta època de l ¨any es recomana circular amb cautela per la probabilitat de trobar condicions metereològuiques adverses.

Carles Gómez, Cap de ACCIR Divisió de Trànsit del Mossos.

Els Farmacèutics es reivindiquen per fer test d´antígents i descongestionarl´atenció primaria.

Si l´automostra de la farmàcia dona positiu es genera automàticament la baixa laboral i s´avisa del resultat a Salut Pública.

Guillermo Bagaría ,Vocal d´Oficina de Farmàcia del Col.legi Oficial de Farmacèutics





