Temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 27 desembre





Última hora de la covid; L´Hospital Universitari Mútua de Terrassa participa en un estudi internacional que avalua un fàrmac per prevenir la infecció als contactes estres de covid.

L´objectiu de l´esmentada col.laboració és afavorir l´avenç en la recerca mèdica de la infecció per aquests virus i ciontribuir així a pal.liar la pandèmia mundial que s´han derivat.

Doctora Calbo , Cap de l´unitat de malalties infeccioses i Directora assistencial de l´àmbit mèdic del Hospital

10 trucs per pagar menys impostos abans que acabi l´any.

Quand acaba l´any ,és hora de posar la fiscalitat en ordre per evitar més impostos dels que ens toca. Per això l´Organització de Consumidors ha fet un guia per retallar en l´IRF, sempre dins de la legalitat.

Etzien Gregorio ,Portaveu OCU.

Vaga del informadors dels busus turístics en plenes festes de Nadal.

Qualifiquen la gestió de insostenible i reclamen sortir del ERTO parciaL. La vaga serà el 28 ,29 i 30 de desembre.

Raquel Gómez Portaveu del comitè de vaga.





El 80% del petits propietaris temen que les seves vivendes siguin ocupades.

Com actuar per iniciar un procès judicial para desnonar-los.





Adalberto Guerrero, Advocat especialista.