La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 21 desembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Els símptomes de l´òmicron ; com saber si has estat contagiat per la nova variant?

Salut assegura que són semblants als de la variant delta i similars als d´un refredat, sense que s´hagin detectat tants casos de pèrdua de olfacte i el gust.

Dra Vilella . Cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia.

El Sindicat majoritari de mestres demana tancar les escoles on hi ha més incidència de covid.

USTEC també demana fer un seguiment durant les festes i,si cal, començar les clases més tard , al gener.

Iolanda Segura, Portaveu Nacional de USTEC.

M´apujaran el lloguer amb l´augment de l´IPC?

L´IPC està disparat i això afecta directament els lloguers. Si t´apugen la quota ,quand t´han d´avisar? Ho ha de possar al contracte? Que passa si el IPC es negatiu?

Josep María Espinet, advocat especialista en dret inmobiliari.