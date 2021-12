La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 20 desembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra:





La Societat Española de Neumología y Cirugía Torácica creu que davant

l´augment de casos covid podem arribar a un nou colapse de la sanitat.

De continuar en aquesta situació i si no s´adopten mesures més dràstiques existeix una probabilitat molt alta de tornar a enfrontar-nos a situacions assistencials tan greus com les viscudes a onades anteriors.

Dra. Saray Quirós, Neumóloga i membre de La Sociedad Española de Cirugía Torácica.

9 de cada 10 especialistes han atès a pacients preocupats per fake news sobre la Covid.

Segons la enquesta , “Estudi sobre els bulos en salut”, el 79% dels enquestats considera que els mitjans digitals, continuen sent el principal canal de desinformació. Els temes en relació a la vacuna són els mes frecuents, seguits de l´origen del virus i el tractament de la malaltia.

Dra María Luisa Gómez Grande.

Desconvocada la vaga de transportistes dels dies 20, 21 i 22 de desembre.

Encare s´està a l´espera de coneixer els acords assolits.

Carlos Folgui, Secretari General d´autònoms i Pymes de transportistes de Catalunya

El sector de la joguina assegura que no hi haurà desabastiment per Nadal.

Asseguren que els contenidors amb productes arriben per mar amb un mes i mig de retard però la campantya està planificada desde fa mesos.

Jose Antonio Pastors, President de la Asociación Española de Fabricantes de juguetes.