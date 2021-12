La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 10 desembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Els metges demanen a Sanitat que acceleri el plà antitabac i li doni força normativa.

Les societats científiques aplaudeixen que es prohibeixi fumar als cotxes ,terrasses o que es pugui pujar els impostos del tabac, però demanen que les mesures es plasmin en una llei i s´acompanyi de pressupostos.

Raquel Fernández, Presidenta i Portaveu de Nofumadores.org.

Les noves restriccions de vols a causa de la nova variant de la Covid , arriben amb un cúmul de reclamacions pendents desde l´inici de la pandèmia.

Les cancel.lacions de viatges per l´Omicron tensionen els drets dels passatgers . Què fer si et cancel.len un billet i com sol.licitar la devolució?

Dan Miró, Advocat especialista en reclamacions i indemnitzacions per cancel.lacions i retards de vols.

L´error que has d´evitar amb els pagaments de Nadal per no tenir ensurts.

Cada vegada surten més formes de finançament que incentiven encare més el consum i poder crear una falsa sensació de pagar menys.

Elisabet Ruiz- Dortas, professora de Estudis d´Economia i Empresa i experta en educació financera.





