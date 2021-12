La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 9 desembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









Temor per l´augment de contagis per Nadal si es fan grans trobades i no es manté la distància. La vacuna d´11 a 5 anys , a partir del dia 15 i sebse ordre d´edat als punts de vacunació.

Doctor Antoni Soriano ,de la unitat de Patologia Infecciosa i Inmmunodeficiències de Pediatria i Investigador del grup de recerca de patologia infeccioses del Hospital Vall Hebron

Els agents rurals recorden que està prohibit recol.lectar avets i boix grèvol i intensifiquen la vigilància

El cos recomana l´ús d´elements reciclats en la decoració i si s´opta pels naturals comprovar el seu origen.

Jordi Pascual. Agent Rural de la Generalitat.

Els treballadors socials demanen un canvi de model per deixar de ser un servei de “beneficiència”.

Defensan abordar la pobresa de manera global i coordinada amb totes les administracions.

Mercè Civit, Vicedegàna del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Crit d´alerta per a la cooperació; Calen milers de milions que no arriben.

Les ONG catalanes segueixen denunciant que el govern incumpleix els seus compromisos i només destina 5 euros per persona i any a ajuda humanitària al Tercer món.

Luca Gervasoni President de Lafede-Organitzacions per a la Justicia Global.