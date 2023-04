La Linterna Cope Catalunya i Andorra 12 abril 2023

Com afecten les mesures antisequera al sector de les piscines i les restriccións que els particulars amb una piscina han de seguir a l'hora de reomplir-la i si poden fer-ho. Aquestes mesures dràstiques que queden recollides en el pla especial de sequera que entra en vigor el pròxim més.

Ja està en marxa la campanya de la renda enla que Hisenda preveu recaptar,atenció a la xifra,5 mil milións d'euros més gràcies a la inflació.La campanya de renda inclou novetats com la deflactació de l'irpf en algunes comunitats autónomes. Per desgracia no es el cas de Catalunya.

Quique García , Cofundador de TaxDown , colaborador Social de la Agencia Tributaria.