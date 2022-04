La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 29 abril 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









Els metges alerten d´una tempesta perfecta al sector privat de les pòlisses "low cost" e instan al Conseller de Salut a posa ordre. Dos de cada 3 profesionals no se senten ben tractats per les companyes .Perquè augmenta el número de persones que optan per tenir assegurançes privades ?

Doctor Pere Torner, President de la secció d´Assegurança lliure del Col.legi de Metges .

Tot a punt per l´inici de la Festa del Cinema . 3, 4 i 5 de maig.

Luís Gil, Director General de la Federación de Cines.





Barcelona Jazz Festival 2022 .

Director Artístic del Festival, Joan Anton Cararach.





El cantant Antonio José presenta el seu nou treball discogràfic, FENIX.

Antonio José.