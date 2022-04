La linterna a Cope Catalunya i Andorra 22 Abril 2022

Adeu a les mascaretes en interiors. S´hauran de continuar portant a la feina?, Cada empresa decidirà si continua sent obligatòria la mascareta o no, i els treballadors que no en facin cas s´exposaran a multes o fins i tot ser acomiadats.S´han de valorar els riscos laborals en funció del nombre de persones en un mateix espai,les distàncies,el temps, la ventilació i el percentatge de vacunats. Àngel Buxó, President del Club CECOT de Recursos Humans.





Barcelona impulsa Picmi Taxi, una aplicació per demanar un taxi al carrer. Es busca reduir l´impacte ambiental d´aquest vehícles,ja que el 48% del temps que els taxis circulen per la ciutat, ho fan sense clients. Marisa Teresa Carrillo, Gerent del Institut Metropolità del Taxi.



Espanya és el segon país Europeu més infeliç,segons una enquesta.Només el 55 % de la població es declara molt o bastant feliç. Que ens fà ser més o menys feliços?,





Estefania Reñé, Psicòloga