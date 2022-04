La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 12 abril 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Torna l´estafa dels falsos revisors de gas; detecten mès de tres casos a Bcn en un mateix dia. Han d´anar identificats? Cobren en efectiu?

Raúl Rodríguez, President del Gremi d´instaladors de Catalunya.

Aquesta setmana Santa s´esperen molts desplaçaments i això farà que molts pisos quedin buits durant uns dies. Els mossos de Esquadra alerten del´augment de marcadors que posen els delinqüents a les portes dels pisos per saber en quals no hi ha ningú. Consells per evitar que entrin a casa.

Agent del Mossos Xavi Ibarz del Grup Central de Proximitat i relacio amb la comunitat del Mossos d´Esquadra.

La gran promesa del flamenc, Kiki Morente , fill d´Enrique Morente i germà de Estrella Morente, actua el 23 d´abril al Casino de Barcelona per presentar el seu treball " El Cante".

Kiki Morente