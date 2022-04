La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 7 abril 2022

Temes d´ avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









Nova campanya del Servei Català del Trànsit per controlar la velocitat excessiva al volant. Els controls aprofitaran el factor sorpresa per detectar els infractors .

Anna Pintó. Responsable de Gestió i PLanificació de Seguretat Viària del Servei Català del Trànsit.

Què és la reduflació? L´estratègia de grans marques per camuflar l´augment de preus. Menys cantitats als paquets sense tocar el preu.L´Organització de Consumidors i Usuaris alerta d´aquesta pràctica em grans marques de productes d´alimentació.

Esther Lorente . Delegada a Catalunya de la OCUC

La temporalitat de platges per a les persones amb movilitat reduïda , a partir de maig. La Plataforma d´accessibilitat de les Platges no han aconseguit però, abolir la cira prèvia, una condició que consideren " denigrant" per el col.lectiu.

Ángel Urraca,Mebre fundador de la Plataforma d´accesibilitat de Platges .

Viatjar per Setmana Santa 2022; On em demanaran el certificat covid per viatjar?

Martí Serrate, Presidente de ACAVE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado