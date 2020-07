LA LINTERNA . DILLUNS 6 DE JULIOL DE 2020

. ALCALDES DEL SEGRIÀ CRITICAN QUE LA GENERALITAT CONFINE TODA LA COMARCA I NO UNA ZONA DEL TERRITORIO DE LLEIDA .ROSA PUJOL ALCALDESSA D'AITONA.

.De 300 a 4.000 EUROS Per CANVIAR DE COTXE AMB EL NOU PLA RENOVE DE LA COVID-19

. COM POTS RECUPERAR ELS VIATGES QUE NO HAS

FET DE LES TARGETES CADUCADES DURANT EL CONFINAMENT .

.