Aquest són els temes que hem tractar avui dilluns 27 setembre a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra





Els mossos alerten d´una nova estafa que afecta tots els usuaris de whatsapp

L´aplicació de xats ha comès una errada i els ciberdelinqüents se n´estan aprofitant.

Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i privacitat de les noves tecnologíes.





Més de 1,3 millions de llars espanyoles pateixen carencia material severa. Què és?

Són llars on almenys es donen menys de 4 situacions com; no poder menjar carn o peix cada dos dies, no poder mantenir la llar a temperatura òptima, no poder

compra-se un cotxe, un telèfon o una rentadora entre altres.

Pilar Mateo Directora del Observatori de sostenibilitat.





És cert que qui té un amic té un tresor?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Avui descobrim quines són les claus per saber si et trobes enfront d´una amistat veritable. Decàleg que resumeixen les claus fonamentals de la cofraternitat.

Silvia Congost,especialista en autoestima,dependència emocional i relacions .





Torna la festa del cine; així pots aconseguir les entrades per 3,50 euros.

Durant 4 dies,tothom tindrà accés al preu especial per veure qualsevol pel.lícula de les sales participants. Desde avui fins el 30 de setembre.

Luís Gil, Director General de la Federación de cines.