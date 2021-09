La Linterna COPE Catalunya i Andorra

Prop de 300 veïns han participat en un estudi coordinat per Ideas for Change i ISGlobal





El temps de reacció i el rendiment cognitiu poden variar prop d’un 5 % entre un dia net i un altre amb alta contaminació de l’aire. És el que indiquen els resultats preliminars d’un estudi que ha comptat amb la participació de prop de 300 veïns de Barcelona.

Es tracta del projecte de recerca de ciència ciutadana CitieS-Health, un estudi europeu coordinat per Ideas for Change i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que analitza com la contaminació afecta la salut mental de les persones a la ciutat.

També el nivell d’estrès augmenta els dies amb més contaminació: la diferència és de 0,5 (en una escala de 0-10) entre un dia molt contaminat i un dia clar. En paral·lel, l’estudi ha revelat que, durant els dies amb més pol·lució, la salut cognitiva de les persones que viuen prop d un espai verd o del mar es veu menys afectada que la d’aquelles que resideixen lluny d’aquests punts.

Seguiment durant dues setmanes

Durant dues setmanes no consecutives, els voluntaris van realitzar un test de capacitat d’atenció i velocitat de processament. A través d’una app, van respondre una sèrie de preguntes sobre el nivell d’estrès, l’estat d’ànim i la qualitat del son. A més, més de 260 persones voluntàries van portar un tub de captació passiva de NO2, que ha permès mesurar la concentració acumulada d’aquest contaminant per cada participant durant una setmana.

Amb l’objectiu de comparar la mostra i establir correlacions, els resultats s’han encreuat amb altres dades públiques. Per exemple, amb la mitjana de concentració de contaminants recopilada per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de l’Ajuntament de Barcelona, el mapa municipal estratègic de soroll de Barcelona o els mapes d’ús del sòl de la ciutat. Els resultats de l’estudi encara són preliminars.

