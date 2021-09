La Linterna Cope Catalunya i Andorra

Temes d´actualitat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra





Última hora de la Covid 19.

Amb el 70% de la població vacunada,toca implantar el passaport Covid a bars i teatres?.Molts metges creuen que la mesura ,que ja s´aplica a diversos països europeus,ajudaria a incentivar la vacunació,però hi ha aspectes legals oberts.

President del Col.legi de Metges de Barcelona Jaume Padrós.

Els camions ja no poden circular per la AP7 els diumengues.

Mesura adoptada per Trànsit després de les cues quilomètriques que es van viure fa un parell de caps de setmana, que per cert s´han tornat a repetir, des que no hi ha peatges a la via. En principi la mesura durarà un mes.Els camioners estàn indignats. Diuen que se´ls culpa injustament .

Jesús Lozano, President de la Federació Catalana de Transport.

Avui ha començat el nou curs escolar.

La Plataforma estatal d´infermeria escolar reclama la figura d´un professional a cada centre educatiu.Critiquen que si no es fa és per motius “ purament econòmics” i destaquen que a Andalusia la mesura ha allunyat la Covid de les aules.

David Oliver ,portaveu del Sindicat de Infermeria SATSE.

El microones s´ha convertit en un electrodomèstric imprescindibles per a molts

Malgrat les possibilitats que ofereix, continua sent un gran desconegut. Són populars falses informacions que circules,tipus ; que produeixen radiaccions nocives o que l´ús continuat pot provocar malalties. Els experts ho neguen.

Laia Badal,Centre d´investigació en innovació tecnològica en cuines i hàbits alimentaris de la Fundació Alícia