La Linterna a Cope Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra hem tractat els següents temes;





Última hora de la Covis-19. Els investigadors avalen el relaxament de les restriccions però demanen llençar missatges de prudència.

L´investigador de BIOCOM , Sergio Alonso, assegura que Catalunya porta una dinàmica molt bona, peò avisa que no ens oblidem que la pandèmia no s´ha acabat encare.

Sergi Alonso. Investigador BIOCOM.

Només hotels que cumpleixin els drets laborals; així serà la central de reservas que preparen les Kellys.

Els allotjaments que apareguin a la plataforma hauran de respectar el conveni i cumplir les mesures anti-covid.La portaveu denuncia un boom de externalitzacions en el sector,sobrecàrrega de feina i manca de descans.

Vania Arana,portaveu de les Kellys.

Les novatades o l´assetjament a la universitat costaran fins a 3 anys d´expulsió.

La futura llei de convivència universitària vincularà tant els alumnes com els professors,investigadors i administratius.

Juan Muñoz, Director dels Colegios Universitarios de España.

Aquest divendres tinc un llibre a les mans NO ME BUSQUES.

Llibre escrit a quatre mans per David Ciriri, novel.lista i la Sara Medina,escriptora i guionista de ,NO ME BUSQUES. Un llibre que neix de les reunions de grup de teràpia que una vegada a la setmana comptava amb la presencia dels familiars. Les històries que afloren en aquestes sessions ,plenes d´emocions i de sentiments , són l´inspiració d´aquest relat.