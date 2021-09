Temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra d´aquest dijous 9 setembre .





Més d´un milió i mig d´alumnes començen les clases el proper 13 de setembre ;

Un nou curs escolar .comença. Com serà ? Novetats ? Mesures anti-covid. Núria Mora. Secretària de transformació educativa del Departament

d´Educació de la Generalitat .

Continua pujant el rebut de la llum:

S´acaba l´estiu i tornem a casa , als horaris i hàbits que arroseguem gairabè sense ni pensar. I veiem l´ascens imparable del preu de la llum. Com estalviar electricitat a casa a qualsevol hora ?David Villar, Cap de l´uniotat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l´Institut Català d´Energia (ICAEN)

Pop-it : Les claus de l´'exit de la joguina de moda;

Alguns experts avisen que no sempre és l´entreteniment més adequat. Núria Casanovas,psicòloga infantil i Presidenta del Consell Social del Col.legi oficial psicologia de Catalunya.

La Patronal de control de plagues atribueix l´augment de rates i paneroles als efectes del confinament ;

L´Associació d´Empreses de Control de Plagues (ADEDAP) ha assenyalat que les rates han protagonitzat les plagues d´aquest estiu i encare estan amb nosaltres al igual que les paneroles i els mosquits. Confinament, restriccions per la pandèmia i el canvi climàtic ,pricipals causes. Com eliminar aquestes espècies quan les tenim a casa?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado