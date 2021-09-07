Aquest són els temes d´actualitat que hem tractat a La Linterna Cope Catalunya i Andorra aquest dimarts 7 setembre ;
LES AIGUES RESIDUALS , L´ESPIA QUE DELATA EL CORONAVIRUS I LES SEVES VARIANTS.
DIVERSOS ESTUDIS RECENTS NOSTREN QUE LA DETECCIÓ DE LA COVID SERVEIX D´ALERTA PRIMERENCA SOBRE FUTURS BROTS I S´AVANÇA ALS CASOS CLÍNICS EN LA CIRCULACIÓ DE LES NOVES VARIANTS.
LLUÍS COROMINES ,INVESTIGADOR DE L´ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L´AIGUA (ICRA).FORMA PART DE LA XARXA DE CONTROL DE LA COVID A LES AIGUES RESIDUALS.
EL SERVEI DE NETEJA DE L´AEROPORT DEL PRAT DE BARCELONA REPRÈN LES VAGUES PER L´ERTO.
ELS TREBALLADORS DEMANEN QUE DESAFECTIN MÉS PLANTILLA PERQUÈ S´HA REACTIVAT L´ACTIVITAT AL PRAT. MANUEL DELGADO MOLINA ,PRESIDET DEL COMITÉ EMPRESA NETEJA SACYR.
OBESITAT I SOBREPÈS AUGMENTEN EL RISC DE COVID GREU,SOBRE TOT EN ELS MENORS DE 60 ANYS.
DOS ESTUDIS FETS PER L´IDIAP ( INSTITUT UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L´ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUD , JORDI GOL) MOSTREN QUE LES PERSONES AMB OBESITAT O SOBREPÈS TENEN MOLT MÉS RISC DE DESENVOLUPAR FORMES GREUS DE COVID. MARTINA RECALDE ,INVESTIGADORA DE L´IDIAP.
ELS ANTICS OCELLAIRES DE LES RAMBLES DE BARCELONA OBREN LA VIA JUDICIAL EN UN DARRER INTENT PER SALVAR L´ACTIVITAT.
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DEMANEN MESURES CAUTELARS PER EVITAR EL DESNONAMENT DE LES PARADES DE LES RAMBLES. VOLEN PARLAR AMB L´AJUNTAMENT I NO ELS AGAFAN EL TLF. XAVIER CUENCA, PROPIETÀRI DE 5 LES 11 PARADES D´OCELLS DE LES RAMBLES. ES EL MÉS ANTIC .