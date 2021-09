La Linterna Cope Catalunya i Andorra

AVUI L´ACTUALITAT ENS PORTA A PARLAR DE;





QUÈ PASSA SI UN COMPANY DE FEINA NO ES VOL VACUNAR?

ACTUALMENT NO ES POT OBLIGAR NINGÚ A VACUNAR-SE,FET QUE PLANTEJA UN XOC DE DRETS PERSONALS EN UN ÀMBIT TAN PARTICULAR COM EL LABORAL.

DOLORS LÍRIA VICEDEGANA DE COPEC

( COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CATALUNYA ) I EXPERTA EN SALUT PROFESIONAL.





AEROPORT DEL PRAT

L´AMPLIACIÓ DE L´AEROPORT DEL PRAT QUE PREVEU AENA AFECTA

LA RICARDA . AENA ASSEGURA QUE NO ÉS EL PROJECTE DEFINITIU.

LLUÍS MIJOLER, ALCALDE DEL PRAT.

S´AGILITZA LA VENDA D´UN HABITATGE HERETAT PELS HEREUS NO DIRECTES I SENSE TESTAMENT .

L´OBJECTIU D´AQUESTA NORMA, CONEGUDA COM “LA LLEI CUBA”, ERA PROTEGIR UN POSSIBLE HEREU DESCONEGUT, PERÒ FRENAVA MOLTES OPERACIONS DE COMPRAVENDA.

JOSÉ ALBERTO MARÍN, DEGÀ DEL COL.LEGI NOTARIAL DE CATALUNYA

COM SÓN ELS MENÚS A LES ESCOLES?.

L´ALIMENTACIÓ ES UN DEL TEMES QUE MÉS PREOCUPEN A LES FAMILIES. . ROSAURA LEIS ,COORDINADORA DEL COMITÉ DE NUTRICIÓN ESPAÑOL.