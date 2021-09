La Linterna Cope Catalunya i Andorra

A LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA D´ AQUEST DIJOUS 2 DE SETEMBRE FEM UN REPÀS DE L´ACTUALITAT DEL DIA.

CANVIS EN EL RÈGIM DE VISITES A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN;

EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA DECIDIT RELAXAR-HI ALGUNES RESTRICCIONS PERQUÈ LA INCIDÈNCIA DE CASOS COVID HAN MILLORAT. AIXÍ A PARTIR D´ARA ,ELS FAMILIARS QUE VULGUIN ENTRAR DE VISITA O PER RECOLLIR A UN FAMILIAR JA NO CALDRÀ QUE ES FACIN UN TEST D´ANTÍGENS. A MÉS EL NOMBRE MÀXIM DE PERSONES AUTORITZADES PER ENTRA-HI SERÀ DE TRES ,EN LLOC DE DUES,SEMPRE AMB MASCARETA QUIRÚRGICA. HO EXPLICA ,ANDRES RUEDA ,PRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ PROFESIONAL DE DIRECTORS DE CENTRES I SERVEIS D´ATENCIÓ A LA DEPENDENCIA (ASCAD.)

AHIR VA ENTRAR EN VIGOR EL NOU IMPOST DE CO2 PER ALS CONDUCTORS

L´OBJECTIU DE LA TAXA ÉS GRAVAR LES EMISSIONS CONTAMINANTS I AFECTARÀ 1.6 MILIONS DE CONTRIBUENTS. LA NOVA TAXA DE LA GENERALITAT ÉS OBLIGATORIA PER A TOTES LES PERSONES TITULARS D´UN VEHICLE AMB DOMICILI FISCAL A CATALUNYA EL 2020. EN FUNCIÓ DEL QUE CONTAMINI CADA VEHICLE,SERÀ MÉS ALTA,PERÒ A LA MAJORIA DE PROPIETARIS ELS TOCARÀ PAGAR UNS 35 EUROS L ÁNY. AIXÓ EN EL CAS DELS COTXES.PER LES MOTOS ,LA MITJANA SERÀ DE 26 EUROS.JAUME ROURA,PRESIDENTE DE FECAVEM, PATRONAL CATALANAD´AUTOMOCIÓ ESTÀN EN DESACORD.





LA JUSTICIA MANTÉ TANCADES LES DISCOTEQUES;

.EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DONA LA RAÓ AL GOVERN I DIU QUE L´OCI NOCTURN NO POT OBRIR PERQUÈ SUPOSARIA UN RISC PER L´ EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA. EL SECTOR DE OCI NOCTURN DEMANAVA REOBRIR AMB PERSONES VACUNADES O AMB UN TEST D´ANTÍGENS NEGATIU I QUE L´ACTIVITAT ACABI A LES 3.30H. ELS EMPRESARIS DE LA PLATAFORMA OCI NOCTURN I EL GREMI DE DISCOTEQUES HAN DECIDIT FER VAGA DE FAM INDEFINIDA I UNA ACAMPADA A LA PLAÇA SANT JAUME. RAMÓN MÁS ,SECRETARI GENERAL DEL GREMI DE DISCOTEQUES .