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La Linterna COPE Catalunya i Andorra

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    La Linterna a Cope Catalunya i Andorra

    La Linterna Cope Catalunya i Andorra 1 setembre 2021

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    La linterna de Cope Catalunya i AndorraBarcelona

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20:18

    AVUI L´ACTUALITAT ENS PORTA A PARLAR DEL PRIMER DIA D´ALGUNS PEATGES GRATUITS A CATALUNYA.El DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DEL TRANSIT ENS DIRÀ COM ESTÀ FUNCIONAN TOT PLEGAT.


    AVUI A LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA HEM PARLAT DE;

    EL PROPER 13 DE SETEMBRE TORNAN A OBRIR LES PORTES LES ESCOLES ARREU DE CATALUNYA . TENIU DUBTES? ESTEU INTRANQUILS?. ESTAN PREPARADES LES ESCOLES AMB TOTS ELS PROTOCOLS COVID PER REBRE ALS NENS EL PROPER 13 DE SETEMBRE ? . QUIQUE BASSAT PEDIATRE I AL EPIDEMIÒLEG .


    SABÍEU QUE LA XINA LIMITARÀ A TRES HORES L´ACCÉS A MENORS ALS VIDEOJOCS?. QUE PASSARIA A ESPANYA SI TAMBÉ TINGUESIM AQUESTES RESTRICCIONS ? VÍCTOR MARTÍNEZ,SOCIÒLEG I EXPERT EN ADDICIONS ALS VIDEOJOCS . RECORDEM QUE LA OMS RECONEIX L´ADICCIÓ ALS VIDEOJOCS COM MALALTIA MENTAL.


    I NO PODEM DEIXAR DE PARLAR DEL CORONAVIRUS I D´ALTRES VIRUS COM LA GRIP. ELS EXPERTS DIUEN QUE LA GRIP PODRIA COMENÇAR ABANS DE TEMPS ,SER MÉS GREU I DURADORA. DOCTOR ERNESTO ZURRIAGA,VICEPRESIDENT DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA .





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