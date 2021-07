LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui li hem preguntat a la Pepi Estany, coordinador del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, un munt de qüestions sobre les vacunes: Què hem de fer si ens fa mal el braç ? Hem de prendre un analgèsic abans o després de la vacuna ?

I hem seguit parlant d'espies. I és que a La Tienda del Espía ens han explicat la quantitat de micròfons, càmeres i petits dispositius que existeixen per gravar converses o jugar a ser James Bond.

També hem parlat del “Llibrestiu”, un dia molt especial pel sector del llibre que tindrà lloc el dijous 15 de juliol i en el que participaran més de 100 llibreries de tota Catalunya.

I per tancar el programa ens hem pres un gelat. Però no un gelat qualsevol, sinó un fet de “records”, que així és com els praparen a “Mamá Heladera”.

