LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” ens hem passejat per alguns dels petits pobles de l'Alt Empordà on no hi ha quiosc. Per solucionar-ho, l'Associació de Publicación Periòdiques de Catalunya ha creat “l'i-quiosc”, que està repartint revistes entre la població d'aquests pobles. Hem parlat amb el seu president.

També hem jugat als escacs amb el president del club d'escacs de Platja d'Aro, ja que fins a aquesta localitat s'ha desplaçat el mític campió del món Anatoly Karpov per obrir una escola amb el seu nom.

Li hem preguntat a un veterinari com cuidar de la millor manera als nostres animals als mesos d'estiu, i quins errors no hem de cometre per tal que els nostres “peluts” gaudeixin també dels mesos de calor.

I hem tancat el programa coneixent als “Spotters”: Una associació que té com a hobby fer fotografies d'avions al costat mateix de l'aeroport del Prat.

Aquests i altres temes, cada dia entre les 19.00 i les 20.00 hores, a “LA LINTERNA” de COPE Catalunya.