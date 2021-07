LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” hem escoltat les queixes del Secretari General de FECALON, Fernando Martínez, després de fer-se oficial que el govern de la Generalitat tancarà aquest cap de setmana els locals d'oci nocturn. Una mesura que, des de FECALON, serà portada als tribunals.

Hem continuat anatlizant una situació que cada cop preocupa a més persones: El canvi climàtic. I és que segons un estudi de ISGLobal, en els propers anys podrien augmentar significativament les morts a causa de les altes temperaturas. Ens ho ha explicat la Érica Martínez, una de les investigadores principals d'aquest estudi.

I per relaxar la tarda, hem volgut prendre unes tapes a un dels molts “xiringuitos” que hi ha a Catalunya. Per veure com es troba el sector, hem parlat amb el Rafel Baltrons, president de l'Associació de Xiringuitos de Catalunya.

Hem tancat el programa parlant d'un producte gran qualitat i puresa que es fa a Catalunya: La sal de Cardona. I és que aquesta sal tan peculiar es comercialitzarà a partir de finals d'any, tal i com ens ha explicat l'alcalde de Cardona.

Aquests i altres temes, els pots escoltar cada dia a “LA LINTERNA” de COPE Catalunya i Andorra, entre les 19.00 i les 20.00h.