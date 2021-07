LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” hem analitzat com funcionen les empreses que busquen finançament per altres empreses, concretament les “Biotech”, o aquelles que tenen com a objectiu curar malalties com el càncer, l'Alzheimer o el Parkinson.

Ens hem submergit al Mediterrani per comprobar que aquest any, un cop més, hi haurà més meduses. Un expert de l'Institut de Ciències del Mar ens ha explicat què hem de fer si ens piquen.

També hem conegut un projecte de la Universitat Politècnica de Barcelona que vol utilitzar drons per comptar les persones que acudeixen a un acte, especialment a l'aire lliure, la qual cosa pot ser molt últil en temps de pandèmia per controlar aforaments.

I hem tancat el programa amb la música de les “Sweet Califòrnia”, la “girlband” amb més éxit d'Espanya, que ens ha parlat dels seus plans de futur i el seu nou single.

