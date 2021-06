LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui hem començat parlant amb un expert en drogadicció. I és que el 26 de juny de cada any es celebra el dia Internacional contra les Drogues. El doctor Xavier Fàbregas, tota una autoritat en el tema, ens ha explicat el com i el perquè les drogues continuen sent un problema.

Hem seguit viatjant a Lloret de Mar, que s'ha convertit en el primer municipi de tota Espanya on és possible fer-se una PCR per només 52 euros. L'Enric Dotras, president del Gremi d'Hotelers de Lloret, ens ha explicat aquesta mesura que pretèn atreure més turistes a Lloret.

I hem acabat esquilant ovelles. O, al menys, deixant que l'Abel Peraire, pagès i ramader, ens expliqui com va anar la celebració d'una esquilada popular on es pretenia denunciar la desconnexió que existeix entre el camp i la ciutat.

Aquests i altres tems els pots escoltar cada dia a “LA LINTERNA” de COPE Catalunya i Andorra, entre les 19.00 i les 20.00 h.