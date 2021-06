LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui hem anat a Figueres per redescobrir la figura de Salvador Dalí. I és que l'Ajuntament de la vila instal.larà figures de Dalí a tamany natural, i projectarà quadres del genial pintor per diferents edificis de la ciutat, per tal d'atreure turisme cultural. La Montse Aguer, directora dels museus Dalí, i l'Alfonso Martínez, regidor de cultura de l'Ajuntament de Figueres, ens han explicat aquesta aliança entre Dalí i la ciutat.

Després hem visitat les nostres platges, però no per banyar-nos, sinó per veure com està la situació dels socorristes. De nou, un any més, Catalunya té dèficit d'aquests professionals, i tal i com ens ha explicat el senyor Albert Calabuig, president d'Empreses Catalanes de Salvament Aqüàtic, en part és culpa d'una normativa que fa que treballar de socorrista a Catalunya sigui molt més difícil que a altres comunitats.

I ara que ja és estiu, hem volgut també parlar d'un dels reis d'aquesta temporada: El gazpacho. Com s'ha de fer ? Quins ingredients ha de portar i quins no l'has de posar mai ? Tot i que hi ha tants gazpachos com persones, el xef Ferran Crespo ens ha donat un cop de mà per saber una mica més d'aquesta refrescant beguda.

I per tancar el programa hem descobert una mica més de la vida d'un dels artistes més inclassificables del segle XX: Frank Zappa. I és que el professor Manuel de la Fuente, una de les persones que més sap de Zappa a Espanya, ens ha presentat el llibre “La música se resiste a morir”, la primera biografia, en espanyol, del cantant, productor, actor i compositor americà.

