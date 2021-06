LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui hem començat “LA LINTERNA” parlant d'un efecte ben poc volgut de l'estiu: Els mosquits. En tindrem molts aquest estiu? Què podem fer per intentar que no entrin a casa ? És realment perillós l'anomenat “mosquit tigre” que ja s'ha extès per gran part de Catalunya? Per parlar-ne ens ha acompanyat el Roger Eritjà, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.

També ens hem detingut a analitzar les darreres dades sobre la pandèmia, i ho hem fet amb la Clara Prats, que lider un equip que porta mesos estudiant les dades i analitzant la possible evolució del Covid. Des del BIOCOMSC ens han explicat com poden anar les properes setmanes i mesos a la vista de les dades actuals i de tota la informació que tenen.

I com que, per sort, l'estiu no només porta mosquits, també ens hem detingut a deleitar-nos amb un dels grans plaers quan fa calor: Prendre una bona cervesa. I hem parlat amb el sector de les cerveses artesanes, que tot i que continua sent minoritari, gaudeix de bona salut i són optimistes pel que fa al futur després d'un any força complicat.

Aquests i altres temes els pots escoltar cada dia a “LA LINTERNA” de COPE Catalunya, entre les 19.00 i les 20.00h.