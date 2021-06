LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui ens hem preguntat què passarà a partir del 30 de setembre, la data final dels ERTOS a tota Espanya. Hem comentat el tema amb l'Alba Conde, advocada laboralista experta en aquestes qüestions.

Hem seguit descobrint “l'invent" del Jordi Torrent, artesà paperer que ha començat a fer paper amb fems d'ase català.

Ens hem relaxat a la terrassa de l'hotel Claris, on hem comentat amb la Remei Gómez, la seva directora, la quantitat de terrasses d'hotels que ja estan obertes al públic en general, una bona senyal sobre la recuperació econòmica.

I hem acabat marxant a Llucà, un poble de menys de 300 habitants on volen lluitar per mantenir oberta la seva escola bressol, tot i que al setembre només hi haurà un alumne. Ens ho ha explicat la seva alcaldessa, l'Eva Buixidó.