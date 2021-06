LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui hem escoltat les queixes del sector de l'oci nocturn, que veu totalment insuficient el pla de tornada a la normalitat que es proposa des del govern central. El senyor Fernando Martínez, president de FECALON, la federació de locals d'oci nocturn de Catalunya, reclama poder tornar a obrir el més aviat possible.

Hem seguit visitant La Rambla de Barcelona, un dels carrers més emblemàtics de Catalunya que porta un any buit de turistes. Gràcies al programa “Baixa La Rambla” s'han preparat un munt d'activitats que tindran lloc entre els 4 i el 20 de juny per intentar a portar als barcelonins a La Rambla.

La notícia econòmica ha vingut de la mà d'un estudi on s'han entrevistat a directius i CEO's de més de 25 empreses de primera línia i on han explicat com veuen el futur de les empreses d'aquí 10 anys.

I hem tancat el programa parlant de robots, de sistemes de reconeixement facial, i de com cada cop serà més habitual que un sistema d'intel.ligència artificial ens “estudiï” i pugui dir quin és el nostre estat d'ànim a partir de les nostres expressions facials.