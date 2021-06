LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui hem començat fem un repàs a la situació actual de la Covid19 a Catalunya. Per fer-ho hem parlat amb el doctor Javier Santesmases, adjunt a la direcció de l'hospital Germans Tries i Pujol, de Badalona, que ens ha donat bones notícies: Els ingressats a les UCI continuen baixant, i per primer cop en mesos el seu hospital ha pogut estar 10 dies seguits sense registrar cap mort per Coronavirus.

Hem continuat parlant d'economia, amb tot un expert, el professor Carlos Balado, de la OBS Business School. Les prediccions econòmiques pels propers mesos son positives, tot i que també ens ha advertit que trigarem encara al menys un any en tornar a nivells econòmics d'abans de la pandèmia.

També he comentat les xifres d'ocupacions de vivenda que hi ha a Espanya, ja que de totes les ocupacions que es produeixen a l'estat, el 50% passen a Catalunya. L'advocat expert en ocupacions José María Español ens ha explicat que, per desgràcia, la llei a Catalunya premia als ocupes.

I hem tancat el programa proposant-vos que menjeu... insectes! Tot i que per moltes persones la sola idea pot resultar repulsiva, la Unió Europea ha declarat el cuc de la farina com a primer insecte comestible a Europa. El Xef Alberto Matíes, del restaurant Adelita Botanero, a Barcelona, porta anys cuinant amb insectes i ens ha parlat de fins a quin punt a molts països, i cada cop més també a casa nostra, menjar formigues, cucs o “chapulines” és habitual.