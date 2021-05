LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” ens hem fixat en una figura clau per lluitar contra la Covid19. No són els metges, ni les infermeres... sinó els rastrejadors. Persones que es dediquen a trucar a aquells que han estat contactes estrets dels positius per Covid per informar-los que han de quedar-se a casa. I la feina no sempre és fàcil. Ens ho ha explicat la Carla, una jove catalana que porta des de l'octubre passat treballant com a rastrejadora.

També ens hem endinsat en les cartes que ens enviavem els catalans fa 100, 200 i 300 anys. I és que el projecte Epicat, de a Universitat Autónoma de Barcelona, està rescatant milers de cartes de fa un, dos i tres segles. Amb el professor d'història Javier Antón Pelayo hem pogut llegir algunes d'aquestes cartes: d'amor, familiars, peticions de matrimoni...

I hem tancat el programa amb la música de Miguel Tena. El fill del mític cantant Manolo Tena té nou disc i ens ho ha vingut a presentar a “LA LINTERNA”.