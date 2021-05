LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui hem volgut escoltar el testimoni de la Mónica, una dona catalana que fa anys que és una menjadora compulsiva. Un transtorn que afecta cada dia a més gent. Ens ha explicat què vol dir patir-lo i com lluita contra ell, gràcies a l'associació “Comedores Compulsivos Anónimos”.

Després ens hem ocupat d'un misteri que fa segles que s'intenta resoldre: D'on era realment Cristóbal Colón ? Hi ha en marxa un estudi on, a través de proves d'ADN, s'intentará aclarir d'una vegada per totes on va nèixer el descobridor d'Amèrica. Hi ha teories de tot tipus i associacions que afirmen que era gallec, portugués, valencià, mallorquí, o català.

I per tancar el programa ens hem fet ressó d'un estudi que afirma que pintant els terrats dels edificis de color blanc, es podria baixar la temperatura de ciutats com Barcelona fins a 4 graus. D'aquesta manera es lluitaria contra les onades de calor que cada vegada són més freqüents i més intenses, degut al canvi climàtic.