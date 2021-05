LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Avui a “LA LINTERNA” hem començat parlant d'una teràpia musical que està donant bons resultats amb els malalts d'Alzheimer. Des de la Universitat Pompeu Fabra, a través del projecte “Banda Sonora Vital”, s'està demostrant que escoltar cançons que han estat importants a la nostra vida pot ajudar a molts malalts de malalties com l'Alzheimer.

També us hem explicat on es fa el millor formatge de Catalunya. I és que el passat cap de setmana la fira Lactium va determinar que el formatge “Glauc”, un formatge blau que es fa a la formatgeria Xauxa de Les Preses, havia de coronar-se com el millor de Catalunya.

Hem seguit donant-vos consells sobre com començar l'”operació bikini”, de la mà d'un expert en preparació física. Quines coses s'han de fer i quines s'han d'evitar si sou d'aquells que ja us esteu preparant per intentar lluir una bona figura els propers mesos.

I hem tancat el programa amb la música de Joaquin Sabina, parlant-vos de la “Noche Sabinera”, un concert on els músics que acompanyen a l'artista cantaran les seves cançons.