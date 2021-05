LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” d'avui ens hem posat dolços per conèixer la millor coca de Sant Joan. I és que segons un jurat d'experts, la pastisseria Can Berta, de Palau-Saverdera, fa la millor coca de Catalunya. Hem parlat amb el David Berta, tot i que no hem aconseguit que ens expliqui la recepta, que és absolutament secreta.

També ens hem apropat al IQS (Institut Químic de Sarrià) on s'està desenvolupant una nova vacuna contra la Covid19. Els doctors encarregats d'aquest projecte ens han explicat com es fa una vacuna, en quin moment està i quan podrem tenir-la a punt.

I també en clau científica ens hem fet ressò d'un estudi que alegrarà la vida a aquells als que els sobren uns quants “quilets”: Segons un estudi mèdic, ser un “fofisano” pot ser fins i tot bo per la salut. Sempre i quan s'estigui en forma i es tingui una bona potència muscular, tenir cert sobrepes no ha de ser sinònim d'una vida més curta ni de més risc de contraure malalties.

I per tancar el programa hem conversat amb Miquel Àngel Pasqual, membre de la mítica formació “La Trinca”. I és que els discos de “La Trinca” tornen a reeditarse. Amb ell hem parlat dels anys daurats de la formació, que va deixar empremta al món de la música, la televisió, i la cultura catalana dels anys 70 i 80.